Железную дорогу обязали отремонтировать пассажирские платформы на остановках в Воронежской области

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проверили остановки Юго-Восточной железной дороги и нашли множество нарушений - в сфере санэпиднорм и прав инвалидов.

- При осмотре остановочных пунктов 582 км, 600 км, Березовая Роща, Ведуга, Углянец Юго-Восточной железной дороги на пассажирских платформах обнаружили многочисленные разрушения асфальтового покрытия, выбоины, провалы и разрушения краев габаритных плит, оголена арматура. Кроме того, пассажирская платформа остановочного пункта 582 км не оборудована пандусом для перемещения инвалидов.

В суд направили иски с требованиями об устранении нарушений на вышеуказанных пассажирских платформах, суд их удовлетворил, их исполнение находится на контроле, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.