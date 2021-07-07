Стало известно, за сколько воронежцы смогут прокатиться на троллее

Скрин-шот со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в "Вконтакте"

Стала известна цена спуска на троллее над воронежским водохранилищем, который запустят 1 августа. Инициатор проекта Сергей Слабунов отметил, что «пролет» обойдется в сумму порядка 1000 рублей. В эту стоимость будет включена обратная дорога на правый берег на лодке.

Напомним, троллей-спуск планируется с крыши высотного ресторана правого берега на прогулочную зону Чернавской дамбы за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот в 30 метров. Маршрут составляет 410 метров.

Старт аттракциона планировался в мае, но его отложили на несколько месяцев из-за того, что федеральный грант поступил позднее, чем планировалось. Фактически создатели троллея начали работы по возведению на свои средства.