Жительница Воронежской области украла на Казанском вокзале два смартфона, стоявшие на зарядк

В столице задержали жительницу Воронежской области за кражу телефонов.

В отдел полиции на Казанском вокзале обратилась одна из пассажирок. Ее несовершеннолетний сын оставил смартфон на зарядном устройстве в зале ожидания вокзала и отлучился на некоторое время, а когда вернулся - телефона на месте не было.

Сотрудники уголовного розыска линейного подразделения на записи камер видеонаблюдения увидели, как телефон потерпевшего и еще один смартфон, который поставил на зарядку другой пассажир, забрала женщина, спрятала в сумку и покинула зал ожидания.

Подозреваемую нашли по приметам. Телефоны забрала 50-летняя жительница Воронежской области, у нее изъяли похищенные гаджеты. Теперь ей придется ответить за кражу.