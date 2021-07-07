Сантехники-мошенники орудуют в Воронеже

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Жительница Воронежа Оксана рассказала в соцсети, что стала жертвой сантехников-мошенников. По объявлению, которое нашла в своем почтовом ящике, женщина вызвала сантехника для ремонта механизма сливного бочка. Сразу оговорили стоимость – 490 рублей. Но в процессе замены арматуры бочка цена выросла до …13 тысяч! Когда хозяйка отказалась платить, «сантехник» разбил бачок и сломал новую арматуру.

Женщина написала в полицию заявление о намеренной порче имущества и надеется, что мошенников найдут и накажут. Тем более, что определенные «зацепки» есть:

- У нас во дворе и на подъезде камеры по ним можно установить номера авто, на котором сантехник-бандит приезжал и по номерам его вычислить. Есть чек из магазина с номером его дисконтной карты. Словом, при желании, мошенника-вредителя можно найти. Очень рассчитываю на нашу полицию, чтобы не появилось новых пострадавших!

Потерпевшая просит других горожан не попадаться на уловки мошенников и доверять только проверенным мастерам. А на всякий случай сообщает подробности:

- В почтовые ящики разбрасывают рекламу от некоего Владимира. Мол, починю быт технику, все виды сантехнических работ. Живу близко, приду быстро. Это организация. Диспетчеры в Москве. Но при телефонном разговоре представляются индивидуальными специалистами. По телефону они называют одну сумму, по факту выставляют счёт в 30 раз больше! Дорогие земляки, будьте бдительны и не попадайте в такую ситуацию, как я.