В Воронеже вышли на линию 8 автобусов с кондиционерами

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже для работы на маршруте №90 закупили 8 новых автобусов, оснащенных кондиционерами. Ноу-хау уже оценили пассажиры.

В ближайших планах перевозчика «АвтоЛайн+» закупить еще 20 большегрузов с системой охлаждения салона.

Кстати, предыдущий опыт использования в Воронеже маршруток с кондиционером провалился. Пассажиры 54-го автобуса не оценили новшество, и перевозчик отказался от использования системы.

Но в ближайшие дни кондиционер в автобусе может оказаться очень кстати: синоптики предупреждают горожан о наступлении жары.