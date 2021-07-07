В Воронеже вышли на линию 8 автобусов с кондиционерами

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже для работы на маршруте №90 закупили 8 новых автобусов, оснащенных кондиционерами. Ноу-хау уже оценили пассажиры.
В ближайших планах перевозчика «АвтоЛайн+» закупить еще 20 большегрузов с системой охлаждения салона.
Кстати, предыдущий опыт использования в Воронеже маршруток с кондиционером провалился. Пассажиры 54-го автобуса не оценили новшество, и перевозчик отказался от использования системы.
Но в ближайшие дни кондиционер в автобусе может оказаться очень кстати: синоптики предупреждают горожан о наступлении жары.