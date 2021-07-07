Под Воронежем школьникам больше не придется делить одно здание с пациентами психдиспансера

Сейчас ребята учатся здесь. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Властям Воронежской области передали полномочия по распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками, на которых хотят построить новую школу в поселке Орловка. Соответствующее обращение в Росимущество, Министерство науки и высшего образования в феврале 2020-го направляли активисты Общероссийского народного фронта.

Нынешнее учебное заведение расположено на территории психоневрологического диспансера. Его построили в Орловке в начале XX века - в 1906 году. В 1965-м в один из корпусов переехала школа. Как говорят местные жители, в послевоенное время вариантов было немного. А потом все просто забыли. В учреждении учатся более двух сотен детей из трех поселков: Орловка, Петино и Опытная станция ВНИИК. Они делят здание не только с врачами и их пациентами, но еще и с почтой, отделением банка и продуктовым магазином.

Дело застопорилось на земельном вопросе: где строить школу? Администрация нашла оптимальный вариант - участок, переданный в бессрочное пользование местному филиалу Всероссийского научно-исследовательского института кукурузы. Земля в самом центре поселка Опытной станции давно уже никем не используется. Сам ВНИИК был не против передать ее из федеральной собственности в муниципальную. Но при согласии обеих сторон сложилась вот какая парадоксальная ситуация:

- Мы направляли письма и в головной офис ВНИИК в Пятигорск, и в Минобрнауки, но получили отказ из-за того, что на имущество и участки наложен мораторий на отчуждение земли до 15 января 2020 года.Срок истек, - пояснял ранее заместитель главы Хохольского района Владимир Морозов. - Другой подходящей земли просто нет. С одной стороны - территория Семилукского района, с другой - земли лесфонда, с третьей - проходит газопровод, есть еще участок за автомобильной трассой «Воронеж - Острогожск», но это неудобно и небезопасно. Детям придется несколько раз в день пересекать оживленную дорогу.

Участок в поселке Опытной станции ВНИИК устроил бы всех. Здесь школа будет в пешей доступности для трех населенных пунктов. Площадь - около четырех гектаров (еще один могут приобщить из муниципальной собственности) - позволила бы построить целый комплекс зданий: и школу с хорошей инфраструктурой на 250 - 300 учеников, и детский сад на 150 мест (сейчас в садик ходят 93 ребенка, но нет ясельных групп).

- Искренне рады, что чаяния родителей, педагогов, общественников, властей в конце концов услышаны. В администрации Хохольского района нам сообщили, что самая трудная часть проблемы решена. Полномочия по управлению и распоряжению федеральными землями, на которых хотят возвести новую современную Орловскую школу, переданы правительству Воронежской области. Но есть одно существенное условие – строительство нового образовательного учреждения должно начаться в течение трех ближайших лет. В противном случае регион лишится участков, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.

Администрация Хохольского района начала работу по межеванию территории. Муниципалитет планирует использовать типовой проект, который привяжут к местности. Это позволит сэкономить существенные бюджетные средства.