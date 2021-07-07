Забыла закрыть дверь: у жительницы Воронежа украли украшения на 110 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Беспечность стоила 18-летней жительнице Воронежа потери драгоценностей и нервов.

Кража произошла в июне. Юная красотка вернулась однажды домой и не досчиталась украшений. Ущерб составил более 110 тысяч рублей.

Оперативники установили, что потерпевшая отправилась на работу и забыла закрыть входную дверь. А вернувшись вечером, обнаружила, что из квартиры похищены ювелирные изделия.

Преступник тоже оказался беспечным - оставил в квартире свои биологические следы. По ним-то и вычислили подозреваемого. 39-летнего рецидивиста задержали в Железнодорожном районе. Он признался, что пришел в гости к знакомому, живущему в этом подъезде, проходя по лестнице, обратил внимание, что дверь одной из квартир приоткрыта. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, мужчина похитил ювелирные изделия и продал их на рынке.

За кражу подозреваемому грозит до 6 лет заключения, он частично возместил ущерб потерпевшей.