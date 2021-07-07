Воронежцев предупредили об отключении холодной воды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа предупредила горожан об отключении водоснабжения 8 июля. Сделать запасы нужно жителям части домов Левобережного района.

В частности, с 9.00 до 22.00 отключат подачу холодной воды по следующим адресам: ул.Порт-Артурская,11а, ул.Репина (частный сектор от ул. Серова до ул. Порт-Артурской), ул.Ленинградская,1, 1а, 2 и 26а, Ленинский проспект, 32, 34, 124а -126а.

- Также в ряде других домов, расположенных на улицах Ленинградской и Ленинском проспекте может наблюдаться пониженный напор воды, - отметили в мэрии. - Отключение необходимо для проведения плановых работ на водопроводных сетях.