В Воронеж возвращается жара

Жара пришла надолго
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
В ближайшие дни в Воронежской области установится жаркая и сухая погода. И она сохранится, как минимум, до конца недели, а, может быть, и дольше.
По словам синоптиков, высокий антициклон медленно перемещается на юго-запад, вытесняя из региона облака, а жара набирает обороты. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни в Воронеж и область, с большой вероятностью, вернется 30-35-градусная температура. При этом существенных осадков не ожидается.
В связи с этим снова может резко обостриться пожароопасная ситуация в лесах. Поэтому отдыхающим на природе и у водоемов горожанам надо строго соблюдать правила безопасности и быть осторожными с огнем.