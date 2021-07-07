Алексей Гордеев напомнил, как боролся с политическими карликами в Воронеже

Войну политическим карликам Гордеев объявил во времена своего губернаторства в Воронежской области Фото: Максим ГОРОХОВ

Одним из вопросов, который задали Алексею Гордееву на встрече в Воронежском областном Доме журналистов, был вопрос касающийся так называемых «политических карликов». Термин этот появился с легкой руки Алексея Васильевича во период его руководства регионом. В частности представители СМИ интересовались: остались ли такие карлики на нынешней политической арене.

- В том контексте, никого не обижая, но действительно примерно так было, что в городе захватили власть лавочники. Которые, водкой торговали, - вспомнил вице-спикер Госдумы. – В 90-е они привыкли делать деньги из воздуха: взаимозачеты и т. д. Причем эти люди стали себя представлять еще и политиками. И пытаться влиять в целом на жизнь людей, на власть.

Тогда часть таких карликов освободили от присутствия в городской Думе публичным обращением к парламенту с обещанием рассказать, кто есть кто.

- Пришлось вычищать. И мы смогли добиться этого оздоровления. Сейчас, конечно, совсем другой контекст. Другое дело, чтобы политики на любом уровне - региональном, федеральном - отвечали чаяниям людей, ощущали себя субъектами взаимоотношений по вертикали, по горизонтали... Но это касается не только Воронежской области, но и всей России. И это вопрос политической зрелости общества.

Кроме того на встрече обсуждались темы экономического кризиса, повышения пенсионного возраста, «золотых парашютов» для бывших чиновников.