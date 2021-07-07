Воронежское кафе адаптируют для незрячих людей

Фото: Диана Кравченко

Одно из воронежских кафе адаптируют для незрячих людей. Этим занимается стартап «Доступная еда», создатель одноименного мобильного приложения. Проект существует три года, за это время его команда адаптировала более 90 заведений в 26 городах.

- Суть адаптации в том, что меню заведения заносится в специально разработанное мобильное приложение, используя которое незрячий сам, без посторонней помощи, может с ним ознакомиться, - рассказали организаторы. - Помимо этого, персонал заведения проходит небольшое обучение по рекомендациям, которые разрабатывались проектной командой вместе с незрячими. Работники адаптированных заведений умеют встречать посетителей с проблемами зрения и хорошо их обслуживать.

Приложение «Доступная еда» могут использовать люди без проблем со зрением. Такая возможность появилась в связи с тяжелой эпидобстановкой, в которой всегда есть риск заразиться через печатное меню.

Для того, чтобы бесплатно адаптировать заведение для незрячих, напишите на почту: dostupnayaeda@gmail.com.