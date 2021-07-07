На общегородском выпускном воронежцы использовали на 60% больше дата-трафика, чем двумя годами ранее

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В общей сложности клиенты использовали на 60% больше интернет-трафика, чем два года назад, когда состоялся первый общегородской выпускной в Воронеже. Количество потраченных минут осталось на уровне 2019 года.

Tele2 проанализировала активность клиентов во время общегородского выпускного в Воронеже. В ночь с 2 на 3 июля в парке «Алые паруса» интернет-трафик абонентов оператора вырос на 60% по сравнению с показателем 2019 года, когда в проводился предыдущий выпускной бал. Воронежцы активно делились впечатлениями с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях. Востребованность голосовых услуг у выпускников, по сравнению с рассматриваемым периодом, осталась примерно на том же уровне.

Мероприятие посетили около 4 000 человек. В этом году организаторы подготовили для гостей праздничный концерт, тематические зоны, фудкорты и многое другое. «Гвоздем» программы стало выступление популярного молодежного исполнителя Niletto.

Tele2 вновь выступила партнером мероприятия и подготовила на территории парка креативную лаундж-зону с диджеем, в которой выпускники могли сделать яркие и необычные снимки в неоновом тоннеле, отдохнуть и хорошо провести время, а также подзарядить свой смартфон. Кроме того, клиенты Tele2 могли воспользоваться специальными предложениями в рамках программы лояльности «Больше».