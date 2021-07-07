Шесть выпускников Воронежской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В основной период информатику сдали 1423 человека. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Шесть выпускников Воронежской области получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Как рассказали в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, ребята показали лучшие результаты за три года по этому предмету, притом что сдавали его в новой форме - на компьютерах.

В основной период информатику сдали 1423 человека. 70 и более баллов набрали 483 выпускника (33.94% от всех сдавших экзамен), 85 и более баллов получил 171 выпускник (12.02%). Средний балл по региону - 58. Минимальное количество баллов для прохождения в вузы – 40 баллов.

Один воронежский выпускник получил максимальную оценку по биологии. Пятеро ребят сдали на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию. По физике заработали максимум трое выпускников, а еще пять - на экзамене по истории. Шесть воронежских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. 32 человека написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Наивысший балл по химии получили девять человек, 12 выпускников на отлично сдали литературу.