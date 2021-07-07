Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 12:38

Алексей Гордеев на встрече с воронежскими журналистами предложил возродить народный контроль

Вице-спикер рассказал о личном опыте
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Встреча прошла в областном Доме журналистов

Встреча прошла в областном Доме журналистов

Фото: Максим ГОРОХОВ

7 июля зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев встретился с воронежскими журналистами в областном Доме журналистов. Отвечая на вопрос представителей СМИ о качестве производимых в регионе продуктов питания, вице-спикер предложил возродить институт народного контроля, который существовал в СССР. Такой контроль был эффективным средством борьбы со всевозможными нарушениями.

- Народный контроль мог проверять органы власти на предмет выполнения ими своих обязанностей. Помню, как будучи еще молодым специалистом, я очень боялся таких визитов народных контролеров. Потому что, в лучшем случае, это выговор. А то и увольнение, - поделился личным опытом Алексей Гордеев.