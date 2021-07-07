Воронежская жилинспекция добилась ремонта подъезда и козырька над входом на улице Никитинской

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Весной жители дома №35 по улице Никитинской написали в государственную жилинспекцию о неудовлетворительном состоянии подъезда. В помещении давно не было ремонта: краска стен и потолка облупилась. Во время выездной проверки инспектор подтвердил факты нарушений, а также обратил внимание на разрушающийся козырек над входом в подъезд №4. ГЖИ выдало УК Ленинского района предписание провести ремонт.

На днях инспектор снова посетил хрущевку. Повторная проверка показала, что предписание исполнено.

- По требованию областной госжилинспекции управляющая организация покрасила стены и побелила потолки в четырех подъездах дома, - рассказали в ГЖИ Воронежской области. - Кроме косметического ремонта, на лестничных площадках УК восстановила освещение и отремонтировала козырек над подъездом №4 путем сцепливания строительной конструкции асбесто-цементной смесью.