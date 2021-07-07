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Происшествия7 июля 2021 10:34

В центре Воронежа столкнулись две «Лады», одна из них перевернулась

25-летняя девушка-водитель попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Около 18.50 во вторник, 6 июля, на улице Полевой в Воронеже столкнулись «Лада Приора» с «Ладой Гранта». Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, «Приора» под управлением 27-летнего водителя выехала на перекресток под знак «Уступи дорогу». В этот момент по главной двигалась «Гранта», которой управляла 25-летняя жительница Воронежа. От удара «Гранта» опрокинулась, девушка-водитель получила различные травмы. С места ДТП ее увезли на скорой в больницу.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.