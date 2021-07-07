На воронежской трассе разбилась машина с семьей из Питера: погибла женщина, трехлетний мальчик в больнице

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские выясняют обстоятельства чудовищной аварии, произошедшей около 16.00 6 июля на трассе «Дон» в Павловском районе. По предварительным данным, 32-летний мужчина из Санкт-Петербурга, управляя автомобилем «Школа Рапид», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в северном направлении, не выдержал боковой интервал с попутным большегрузным автомобилем «Вольво» с полуприцепом, под управлением 36-летнего жителя Московской области. В результате легковушка зацепила грузовик.

В аварии погибла 34-летняя пассажирка иномарки, а находившийся в салоне трехлетний ребенок получил ранения и попал в больницу.