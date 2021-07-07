В Воронеже за разгрузку товара со двора закрыли пивной магазин

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе магазина «Бир Мир», расположенного на улице Беговой. Торговая точка разгружала товар в жилой зоне дома, кроме того, у проверяющих возникли вопросы к работе системы вентиляции и содержанию помещений организации торговли.

Учитывая серьезность нарушений и угрозу для здоровья жильцов дома и посетителей магазина, на его руководителя составили протокол об административном нарушении. Материалы передали в районный суд на рассмотрение.

5 июля Коминтерновский районный суд вынес решение об административном приостановлении работы магазина с 30 июня на 14 суток на устранение выявленных нарушений.