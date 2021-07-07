Зооволонтеры в Воронеже выходили и вернули в семью птенца домового сыча

Фото предоставлено Центром охраны животных "Наша природа"

В конце июня в Центр охраны животных «Наша природа» принесли птенца домового сыча.

- Он пытался вслед за собратьями-слетками покинуть гнездо, но вышло не очень удачно: ему, как самому младшему, не хватало перьев, - рассказали зоологи.

Несколько дней малыш пробыл в Центре, окреп и немного подрос. После этого зоологи нашли территорию гнездования его родителей и решили вернуть сыча в семью.

- В течение нескольких дней после «подселения» сыча проверяли волонтеры и местный сторож: стояла жара, было не до конца понятно, как все пройдет. Но мы волновались зря. За это время сыч дорос до слетка, а новые погадки говорят о том, что взрослые точно его подкармливают.

А 2 июля таким же образом подселили другого сыча, которого брали на передержку в «Сердце Леса». В этом случае слетку вовсе не нужна была помощь человека. Его подобрали люди, решив, что он остался один. Но это было ошибкой. Почему?

- Стоит помнить, что слётки сов, готовые к жизни вне гнезда, на земле, всегда имеют пуховой наряд. Забирать их стоит только в крайнем случае — если у птицы видны травмы: кровотечение, несимметричное расположение крыльев или другое, - пояснили зоологи.