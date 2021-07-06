У жителей Воронежа украли автомобили под предлогом их ремонта

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Владельцы лишились своих авто еще весной 2018 года. Тогда к полицейским обратились двое воронежцев. Они одинаковым способом лишились автомобилей ВАЗ-2115 и «Хендай АХ35» – доверили их одному и тому же автослесарю для ремонта, а он мистическим образом исчез.

Осознав, что стали жертвой обмана, воронежцы обратились к стражам порядка. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 850 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался 60-летний гражданин сопредельного государства. Он длительное время скрывался и тут вдруг решил наведаться в Воронеж. Его не долго думая задержали полицейские. Подозреваемый признался и пояснил, что переданные ему для ремонта автомобили продал третьим лицам, а вырученные денежные средства потратил.

По фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».