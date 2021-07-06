Перелом стопы 8-летней девочки во время игры привел к уголовному делу под Воронежем

Фото – СУ СК по Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента на территории частного образовательного учреждения в деревне Медовка Рамонского района. 8-летняя девочка во время игры сломала стопу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 6 июля.

По предварительным данным, ребенок травмировался днем в субботу, 3 июня. В больнице ей диагностировали закрытый перелом. В отношении директора образовательного учреждения возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как пояснили в следственном управлении, ведется расследование уголовного дела: допрашиваются свидетели, изучается документация. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.