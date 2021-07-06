В пяти районах Воронежской области зафиксирован максимальный уровень пожарной опасности

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Уровень пожарной опасности в пяти районах Воронежской области вырос до максимального, то есть пятого класса. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 6 июля.

Засушливая и жаркая погода установилась на юге области. Пожароопасно сейчас в Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском и Петропавловском районах. Кроме того, в четырех районах ситуация остается тяжелой. Третий класс пожарной опасности действует в Аннинском, Панинском, Эртильском и Бобровском районах.

Напомним, в регионе с 15 апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также въезжать в хвойные леса.