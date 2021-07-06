В Воронежской области парень порезал соседа ножом, вспомнив недавнюю ссору

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Накануне в отдел полиции по Бобровскому району позвонили из райбольницы и сообщили, что к ним в приемное отделение привезли 50-летнего жителя райцентра. Мужчина истекал кровью. У него обнаружили проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Через некоторое время был задержан 21-летний сосед потерпевшего. Тот в 2019 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Потерпевший пояснил, что парень пришел к нему домой и попросил кухонный нож якобы для того, чтобы порезать продукты. Тот вынес и отдал. Молодой человек взял нож и не долго думая всадил его в живот мужчине и скрылся.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что на преступление решился, не забыв ссору с мужчиной.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».