В Воронеже на складе нашли 25 тысяч литров «левого» пива

Фото – Росалкогольрегулирование

В Воронеже на складах на Машмете нашли 25 тысяч литров нелегального пива, сведения обобороте которого не были зафиксированы в ЕГАИС. Помещения располагались на улице Чебышева и принадлежали ООО «Пивовар». Об этом сообщило Росалкогольрегулирование.

Ранее в столице Черноземья представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Белгородской и Воронежской областям провели контрольные мероприятия.

В ходе проверки производственных и складских помещений обнаружено более 25 тысячи литров алкогольной продукции.

– В настоящее время вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу проводится административное расследование, – прокомментировали в ведомстве.