В Воронеже обновят пешеходный мост у станции Придача

В Воронеже реконструируют пешеходный мост через железнодорожные пути возле станции Придача на улице Циолковского. Заказчиком разработки документации выступила городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства. Работа будет выполнена в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Соответствующее постановление опубликовали на сайте горадминистрации в пятницу, 2 июля.

Согласно документу, ориентировочная площадь участка для проектирования составляет 0,65 га. На подготовку документации отводится 8 месяцев, в том числе два месяца – на сбор исходных данных.