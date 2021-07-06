В Воронеже в сквере Никитинский установят батут и качели-гамаки

Одна из горок, которая должная появиться на этой территории

Управа Центрального района Воронежа ищет подрядчика, который займется благоустройством сквера Никитинский, он расположен на одноименной улице, у дома №11в. Максимальная цена контракта – чуть менее 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 13 июля. Обновленный сквер должен предстать перед воронежцами к 30 июня 2022 года.

На первом этапе, в 2021 году, подрядчику необходимо подготовить территорию, выкорчевать пни, демонтировать старое оборудование, разобрать тротуары, вывезти мусор.

Далее будут обустроены новые пешеходные дорожки, детская площадка с покрытием из резиновой плитки, монтаж игрового оборудования, обустройство зоны отдыха с лавочками и ограждениями.

На втором этапе, в 2022 году, продолжится обновление зоны отдыха, пройдет работа над клумбами и газонами. Появятся новые светильники.

Среди интересных для детей и не только игровых конструкций должны появиться, согласно техническому заданию, песочницы с домиками, вертушки, качалки на пружинах, подвесной мостик, качели-гамаки и даже батут. Обустроят здесь и велопарковку.

Что касается озеленения, то горожан будут радовать, например, Спирея японская, Клен Гиннала и Ромашка многолетняя.