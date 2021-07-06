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Общество6 июля 2021 16:57

В Воронеже в сквере Никитинский установят батут и качели-гамаки

Пространство планируют глобально обновить к лету 2022 года
Олег ИВАНОВ
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Одна из горок, которая должная появиться на этой территории

Одна из горок, которая должная появиться на этой территории

Управа Центрального района Воронежа ищет подрядчика, который займется благоустройством сквера Никитинский, он расположен на одноименной улице, у дома №11в. Максимальная цена контракта – чуть менее 18,5 млн рублей. Заявки принимаются до 13 июля. Обновленный сквер должен предстать перед воронежцами к 30 июня 2022 года.

На первом этапе, в 2021 году, подрядчику необходимо подготовить территорию, выкорчевать пни, демонтировать старое оборудование, разобрать тротуары, вывезти мусор.

Далее будут обустроены новые пешеходные дорожки, детская площадка с покрытием из резиновой плитки, монтаж игрового оборудования, обустройство зоны отдыха с лавочками и ограждениями.

На втором этапе, в 2022 году, продолжится обновление зоны отдыха, пройдет работа над клумбами и газонами. Появятся новые светильники.

Среди интересных для детей и не только игровых конструкций должны появиться, согласно техническому заданию, песочницы с домиками, вертушки, качалки на пружинах, подвесной мостик, качели-гамаки и даже батут. Обустроят здесь и велопарковку.

Что касается озеленения, то горожан будут радовать, например, Спирея японская, Клен Гиннала и Ромашка многолетняя.