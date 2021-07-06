Троллей над воронежским водохранилищем могут запустить к 1 августа

В Воронеже уже начали строительство первого в Воронеже троллея. По словам руководства проекта, его планируют завершить ориентировочно к 1 августа.

Вчера, 5 июля, стало известно, что рабочие приступили к строительству первой канатной дороги над водохранилищем. Горожане заметили на дамбе рабочих, монтирующих опоры.

Напомним, проект воронежского троллея в ноябре 2020 года выиграл федеральный грант стоимостью около 6 млн рублей, 3 млн рублей из которых предполагалось получить из федерального бюджета. Однако софинансирование до сих пор не подошло, и работы ведутся лишь на средства местных инвесторов. Из-за этого старт строительства затянулся. Первоначально планировалось, что троллей заработает в мае 2021 года.

Напомним, троллей-спуск будет с крыши высотного ресторана правого берега на прогулочную зону Чернавской дамбы за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот в 30 метров. Маршрут составляет 410 метров.