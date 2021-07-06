На прошлой неделе воронежские лесники 19 раз тушили пожары

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

На прошлой неделе сотрудники лесопожарных станций Воронежской области 19 раз выезжали на вызовы для тушения пожаров на границе с лесным фондом. Так, пришлось бороться с возгоранием травы в районе села Ступино, поселка Дугинка, СНТ «Березовка» Новоусманского района, села Богана.

27 июня совместно с пожарными лесники тушили горящую свалку в районе Песковатки. А бойцы Хреновской лесопожарной станции доставили воду для тушения хозяйственной постройки в с. Хреновое.

Ежедневно дежурили сотрудники лесхозов и на полигоне Погоново, где в течение недели проходили плановые учения.

- 4 июля диспетчер Рамонской лесопожарной станции зарегистрировал в системе видеомониторинга возгорание в Воронежском биосферном заповеднике, - сообщили в управлении лесхоза области. - Благодаря оперативной передаче информации на место возгорания бригада пожарных заповедника выехала уже через 15 мин., а спустя час после обнаружения пожар ликвидировали. Его площадь составила 0,03 га.

Специалисты говорят, что недавние сильные дожди позволили снизить класс пожарной опасности до 2-го, но предстоящая жаркая и сухая неделя могут снова обострить обстановку.

Управление лесного хозяйства обращается к жителям Воронежа и области с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, не разжигать костры, не бросать окурки, не оставлять после себя мусор в лесу.