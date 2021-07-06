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Общество6 июля 2021 16:04

В райцентре Воронежской области появится лыжероллерная трасса за 106 млн рублей

Оценить ее смогут жители Панинского района
Евгения ФРОЛОВА
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В Панинском районе построят лыжероллерную трассу. Накануне завершилось подведение итогов аукциона на ее воплощение. Работы за 106,7 млн рублей выполнит ремонтно-строительная компания «Панорама». Это следует из аукционной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Новоусманская компания стала единственным участником аукциона. До 1 декабря подрядчику нужно будет оборудовать четыре маршрута. Все они будут разной протяженности – от 500 м до 2 км. Кроме того, здесь возведут административно-бытовой корпус, в котором разместят медпункт, раздевалку, душ и тренерскую. Кроме того, по договору компания должна будет обустроить и прилегающую территорию.