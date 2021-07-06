Фермер из Воронежской области обманом получил государственный грант в 345 тысяч рублей

Острогожский районный суд приговорил 59-летнего Михаила Кондратьева к 3 годам колонии с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- Глава фермерского хозяйства Кондратьев, зная о реализации на территории Воронежской области государственной программы по развитию КФХ, получил в 2016 году из областного бюджета 345 тысяч рублей на развитие животноводческой фермы. Воспользовавшись субсидией, в августе 2018 года он изготовил подложные документы, якобы подтверждающие им освоение полученных средств, которые передал в департамент агарной политики Воронежской области, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Суд также взыскал с виновного в доход бюджета Воронежской области сумму причиненного ущерба.