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Общество6 июля 2021 15:21

Фермер из Воронежской области обманом получил государственный грант в 345 тысяч рублей

Суд взыскал с мужчины деньги обратно
Олег ИВАНОВ
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Острогожский районный суд приговорил 59-летнего Михаила Кондратьева к 3 годам колонии с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

- Глава фермерского хозяйства Кондратьев, зная о реализации на территории Воронежской области государственной программы по развитию КФХ, получил в 2016 году из областного бюджета 345 тысяч рублей на развитие животноводческой фермы. Воспользовавшись субсидией, в августе 2018 года он изготовил подложные документы, якобы подтверждающие им освоение полученных средств, которые передал в департамент агарной политики Воронежской области, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Суд также взыскал с виновного в доход бюджета Воронежской области сумму причиненного ущерба.