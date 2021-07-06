Подозреваемого в двухмиллионной взятке воронежского адвоката оставили под домашним арестом

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Воронежского адвоката Романа Бруданина, заподозренного в крупном мошенничестве на два миллиона рублей, оставили до осени под домашним арестом. Ленинский райсуд по ходайству следователя продлил ему меру пресечения до 6 сентября. Об этом сообщили в суде.

Защита, месяц назад добившись для Бруданина выхода из СИЗО снова попросила о смягчении. На этот раз заменить ему домашний арест на запрет определенных действий. Но суд встал на сторону обвинения.

Напомним, защитника заподозрили в мошенничестве на 2 млн рублей. Следователи на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ. По предварительным данным, в марте 2021 года адвокат оказывал юридическую помощь одному из своих клиентов. В ходе расследования уголовного дела ему стало известно о том, что по нему могут привлечь еще одного фигуранта. Адвокат из «корыстной заинтересованности», вводя мужчину в заблуждение, сообщил ему о наличии личных связей с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы не давать хода следствию якобы необходимо было договориться со следователем, а для этого передать ему вознаграждение в размере 2 млн рублей.

Защитника взяли с поличным в начале апреля 2021 года при передаче ему 1,3 млн рублей.