Прокурорская проверка воронежских коммерческих медорганизаций привела к возбуждению 9 дел

Прокуратура проверила соблюдение коммерческими медорганизациями Коминтерновского района лицензионных требований и выявила многочисленные нарушения. Так, в четырех медкабинетах отсутствовало необходимое оборудование для кабинетов профильных врачей. А в одной из организаций даже хранили и использовали лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности.

На официальных сайтах медицинских организаций сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты.

Результатом проверки стало возбуждение девяти дел об административных правонарушениях. Часть из них направили на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.