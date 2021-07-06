Жительница Нововоронежа потеряла более семисот тысяч рублей, играя на виртуальной бирже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 50-летняя жительница города Нововоронежа, которая заявила, что ее мошенники обманули более чем на 718 тысяч рублей. Играя на виртуальной бирже, она понадеялась получить прибыль, а оказалось, что аферисты ее оставили и без своих накоплений, и без кредитных.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 6 июля, она заинтересовалась объявлением о заработке на виртуальной бирже криптовалюты. Женщина указала на сайте свой телефон и с ней связался «персональный менеджер», который предложил зачислить на виртуальный счет 20 тысяч рублей. После процедуры на «электронный кошелек» женщины вернулось 2 тысячи прибыли. Обрадовавшись, она перечислила мошенникам еще 40 и тогда ей вернулось 8 тысяч. А затем и вовсе войдя в азарт, дама за три недели успела «зачислить» аферистам 218 тысяч своих накоплений и 500 тысяч взятых в банке на ремонт. Когда же женщина захотела вывести заработок, то мошенники предложили перевести им еще денег, чтобы застраховать выигрыш. Только тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают жителям города и области о необходимости соблюдать бдительность!