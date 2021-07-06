Воронежцам рассказали, как и где можно проверить иммунитет от прививки

Иммунитет изучают не раньше 42 дня после прививки Фото: из архива «КП»

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что воронежцы, получившие вакцину «ЭпиВакКорона», могут оценить приобретенный иммунитет. Для этого надо сдать тест, но не ранее, чем через 42 дня после первой прививки, с использованием специальных ИФА тест-систем «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанных с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

Такие тесты-системы направляются во все регионы, где проводится иммунизация вакциной «ЭпиВакКорона».

- При себе рекомендуется документы удостоверяющий личность (паспорт), сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС, - рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Тестирование проводится бесплатно. За подробностями обращайтесь в управление Роспотребнадзора по области.

При желании обследование на поствакцинальный иммунитет можно пройти в коммерческих лабораториях на платной основе. В Воронеже такая лаборатория находится на улице Степана Разина.

СПРАВКА «КП»

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью.