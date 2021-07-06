Полеты из Воронежа в Турцию возобновят с 12 июля

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация разрешила с 12 июля восстановить авиарейсы в Турцию из 45 российских аэропортов. В их число вошел и воронежский Международный аэропорт имени Петра I. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на федеральный оперштаб

Самолеты с понедельника смогут летать не только в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум, но и в Измир.

Напомним, в середине апреля из-за профилактики коронавируса федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией приостановил регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня. Позже запрет продлили до 21 июня включительно.