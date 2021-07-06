Воронежская фирма сбросила 14 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на обычном мусорном полигоне

46-летнему руководителю одной воронежской коммерческой организации грозит до 10 лет тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Еще в 2018 году он, можно сказать, похитил 10,3 млн рублей в рамках исполнения контракта по очистке территории, загрязненной нефтепродуктами, в Лискинском районе.

Согласно договору, мужчина обязался доставить загрязненный грунт к месту обезвреживания и утилизации отходов. В акте выполненных работ он все так и написал. Вот только на самом деле работники компании сбросили 14 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта на полигоне твердых бытовых отходов в Лискинском районе. А ведь это место, мягко говоря, не предназначено для этих целей.

На основании ложных документов руководитель получил от заказчика оговоренную сумму - 10,3 млн рублей - за перевозку отходов к месту утилизации. Вот только в дело вмешались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области и регионального УФСБ.

Сейчас руководитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.