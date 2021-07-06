Опубликован дополненный график отключения горячей воды на июль 2021 года в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Опубликован график отключения горячей воды в многоэтажках Воронежа в июле. Список дополнили еще более двух с половиной сотен МКД. Об этом сообщили во вторник, 6 июля, в пресс-службе горадминистрации.

Неудобства связаны с подготовкой к новому отопительному сезону на период 2021-2022 года. Всего подачу ресурса в июле ограничат в почти 300 многоэтажках в Железнодорожном районе, более 200 – в Левобережном, Коминтерновском и Советском районах. Также без горячей воды останутся 50 домов в Ленинском районе и 38 МКД – в Центральном.

Ранее в мэрии Воронежа рассказывали об отключении более 800 домов.

Полный список попавших под отключение домов можно увидеть по этой ссылке.