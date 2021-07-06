В Воронеже на заводе электрик сорвался с 4-метровой высоты

Несчастный случай произошел в Воронеже на заводе «ВЗПП-Микрон». Тяжелые травмы получил электрик, после того как сорвался с лестницы и упал с высоты. Об этом сообщила пресс-служба региональной Гострудинспекции во вторник, 6 июля.

В этот момент специалист менял электродвигатель. Когда он стал спускаться с градирни по приставной лестнице, то не удержался и упал.

Сотрудники Гострудинспекции пришли к выводу, что виной всему стал допуск к работам сотрудника, не назначенного в состав бригады. Виновных среди руководства завода уже привлекли к административной ответственности.