В Воронеже ищут нуждающегося в медпомощи 38-летнего мужчину

Фото - поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры в Воронежской области ищут пропавшего 38-летнего Дмитрия Крышнего. Мужчина ушел из дома в Семилуках в неизвестном направлении 4 июля и до сих пор не вернулся. Он не выходит на связь двое суток. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 6 июля.

Дмитрий нуждается в медицинской помощи. Из ориентировки известны приметы пропавшего – его рост 182 см. Мужчина худощавое телосложение с темно-русыми волосами и голубыми глазами.

В день исчезновения был одет в синюю рубашку и синие джинсы.

Всех, кто видел Дмитрия или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.