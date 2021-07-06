В Воронеже грабитель отнял у женщины деньги и сорвал драгоценности

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали грабителя, который рано утром в аллее на улице Олеко Дундича напал на женщину и отнял у нее деньги и драгоценности. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 6 июля.

39-летняя жительница областного центра рассказала, что около 5 часов утра она шла на работу. В аллее к ней подошел неизвестный, схватил за руки и толкнул на землю. Ей ничего не оставалось делать, как отдать имеющиеся при себе деньги. Но злодею этого показалось мало, тогда он сорвал с ее шеи и пальцев ювелирные изделия и скрылся. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Полицейские по записям с камер видеонаблюдения вычислили личность грабителя и его местонахождение. Им оказался ранее судимый за совершение разбойных нападений и грабежей 52-летний местный житель. Его задержали в Советском районе. Он признался в содеянном и пояснил, что напал «по пьяни». Как оказалось, часть денег он успел потратить, а вот ювелирные украшения нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.