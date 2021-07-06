В Воронежской области еще 22 человека скончались от коронавируса за сутки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По данным на 6 июня 2021 года в Воронежской области количество больных коронавирусной инфекцией выросло до 92 620. За минувшие сутки еще 370 человек получили положительные тесты на ковид. Об этом сообщил днем региональный оперштаб.

Увеличилось количество умерших от осложнений. Смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки зарегистрировали 22. С момента появления новой инфекции в Воронежской области умерли 3 913 человек.

Выздоровело за этот период 362 человека, а всего с начала пандемии – 87 753.

В регионе продолжается вакцинация от этой страшной болезни.