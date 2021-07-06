В Воронеже ушли из жизни два преподавателя медуниверситета

Владимир Решетень и Виктор Бурлачук Фото: с сайта ВГМУ.

После тяжелой болезни 4 июля ушел из жизни доцент кафедры судебной медицины и правоведения ВГМУ имени Н.Н. Бурденко Владимир Решетень.

- Владимир Павлович известен не только как талантливый преподаватель, но и как грамотный врач-судебно-медицинский эксперт, на протяжении многих лет проработавший на руководящих должностях в Воронежском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, - отмечают в ректорате вуза. - Благодаря активной деятельности, Владимира Павловича знают, уважают и будут помнить не только коллеги-преподаватели, врачи, но и юридическое сообщество Воронежа и Воронежской области.

6 июля в 12:00 состоится прощание со специалистом возле здания морга ВГКБ СМП №1.

Также стало известно о смерти заведующего кафедрой терапевтических дисциплин ИДПО медуниверситета Виктора Бурлачука.

- Большой профессионал и добрейший человек. Скорблю. Соболезную родными близким. Светлая память Виктору Тимофеевичу, - написала в своем Instagram представитель регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.

Виктор Тимофеевич работал по специальности с 1978 года, а научно-педагогической деятельностью занимался с 1983 года. Он автор более 455 научных публикаций, соавтор 10 монографий и 15 учебно-методических пособий с грифом УМО.