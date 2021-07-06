В Воронеже в сквере «У озера» установятся детское игровое оборудование

Основные работы в сквере «У озера» в Железнодорожном районе - об это 5 июля сообщила заместитель главы Воронежа Людмила Бородина. В ближайшее время подрядчик должен установить детское игровое оборудование.

Реконструкция стартовала летом 2020 года. Тогда обитателей озера - черепах - передали в местный зоопарк, а рыб выпустили в водохранилище. Откачали воду, очистили дно от водорослей и тины. Часть работ успели выполнить до середины декабря, но с приходом минусовой температуры, ремонт пришлось приостановить.

С потеплением возобновились работы в сквере «У озера», который расположен на Ленинском проспекте, в районе остановки «Минская». Рабочие приступили к бетонированию оставшейся части склонов озера. Большое внимание было уделено озеленению: на этом участке должны были высадить плакучие ивы, катальпы и кизильник.