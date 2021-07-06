В Воронежской области перевернулся автомобиль с ребенком

5 июля примерно в 15:30 в Таловском районе автомобиль «ВАЗ-21074» выехал вначале на правую обочину, а позже и вовсе не удержался на дороге и улетел в кювет. За рулем отечественной легковушки был 48-летний местный житель. Инспекторам предстоит выяснить, почему он нарушил правила расположения машины на проезжей части.

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-21074» скончался до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетний пассажир доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 75, на федеральных трассах - 11, в районах области – 22. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 1 человек погиб.