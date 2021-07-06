В Воронеже ушла из жизни заслуженный стоматолог Галина Зиборова

Галина Михайловна родилась 29 августа 1937 года в Воронеже Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

5 июля 2021 года ушла из жизни замечательный стоматолог и Заслуженный врач РСФСР, президент воронежской «Стоматологической ассоциации» Галина Зиборова. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения

Галина Михайловна родилась 29 августа 1937 года в Воронеже. После окончания в 1959 году зубоврачебного отделения местного Республиканского медицинского училища она начала работать зубным врачом в поликлиническом отделении Усманской районной больницы Липецкой области. В 1963 поступила в ВГМИ им. Н.Н. Бурденко и после окончания трудилась стоматологом в областной стоматологической поликлинике. Приказом Министра здравоохранения СССР в 1973 году награждена значком «Отличнику здравоохранения».

В 1974 году Галина Зиборова стала главным врачом 1-й стоматологической поликлиники Советского района, а в 1987 - областной стоматологической поликлиники.

При ее участии был введен новый корпус областной стоматологической поликлиники. А на базе поликлиники была открыта кафедра стоматологии факультета усовершенствования врачей ВГМИ им. Н.Н. Бурденко. В 1990 году Галине Михайловне присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

С 2003 года Галина Зиборова была вице-президентом общественной организации «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области». Также с 2003 года и до ухода на заслуженный отдых она работала директором Воронежского центра реализации проекта «Техническое содействие реформе системы здравоохранения».

Галина Михайловна являлась лауреатом форума «Золотой фонд Воронежской области - 2006». В 2007 году приказом главного управления здравоохранения награждена нагрудным знаком «За заслуги перед здравоохранением Воронежской области».