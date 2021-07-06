За полгода в Воронежской области родилось 190 двойняшек и одна четверня

В первом полугодии 2021 года в Воронежской области родились 4654 мальчика и 4409 девочек. Из них 3492 ребенка - первые дети в своих семьях, 3597 малышей - вторые, 1357 - третьи. Гораздо меньше - 339 малышей - которые стали четвертыми детьми в семье, а 139 детей - пятыми.

При этом, как сообщили в управлении ЗАГС Воронежской области, зарегистрировано рождение 190 двойняшек - это 95 пар, а также одна четверня.

Самым популярным именем у мальчиков с 2009 года остается Артем, далее идут Михаил, Александр, Матвей, Кирилл, Дмитрий. У девочек популярны Мария, София, Варвара, Алиса, Милана, Анна, Виктория, Анастасия.

Также популярные имена Никита, Роман, Марк, Лев, Илья, Даниил. У девочек Василиса, Валерия, Ульяна, Елизавета, Алина, Кира, Дарина

Редкие сегодня, но все же не забытые имена у девочек это Оксана, Валентина, Анжелика, Мадина, Евангелина, Агния, Нина, Эвелина, Наталья, Регина, Пелагея, Афина и Зоя.

У мальчиков - Сулейман, Михей, Юсуф, Лука, Валерий, Борис, Мирослав, Игорь, Клим, Тигран, Даниэль, Роберт, Яков.