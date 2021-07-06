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Общество6 июля 2021 8:28

У озера Круглое в Воронежской области вновь появилась странная траншея

В 2016 году с помощью траншеи воду из озера пытались незаконно «спустить» в реку Дон
Олег ИВАНОВ
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Попытка осушить озеро Круглое в 2016 году провалилась

Попытка осушить озеро Круглое в 2016 году провалилась

Фото: "КП" Архив

У озера Круглое, которое несколько раз уже пытались осушить, вновь появилась траншея шириной и глубиной 2 на 2 метра и длинной около 2,3 километра. Выездное обследование этого участка у озера Круглое 5 июля провели инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Расстояние от траншеи до озера на момент обследования составило более 100 метров. Траншея расположена выше уровня воды. Инспекторы сейчас устанавливают собственников земельных участков, в границах которых проходит траншея, а также лицо, непосредственно проводившее работы.

- После установления причастных лиц, изучения правоустанавливающих документов и документации на проводимые работы, управлением будут приниматься решения о возможности применения мер административного воздействия. Ситуация находится на контроле, - заверили в Росприроднадзоре.

Ранее Росприроднадзор проверил информацию о заморе рыбы на реке Токай в селе Артюшкино Аннинского района. На момент обследования в акватории в различных местах обнаружили более 100 погибших особей рыб - щук, окуней, карасей...