В Воронеже на дамбе начали возводить канатную дорогу

Станица сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

В Воронеже приступили к строительству троллея над водохранилищем. Горожане заметили на дамбе рабочих, которые монтируют опоры для канатной дороги.

Напомним, проект воронежского троллея в ноябре 2020 года выиграл федеральный грант стомостью около 6 млн рублей, 3 млн рублей из которых предполагалось получить из федерального бюджета. Однако софинансирование до сих пор не подошло, и работы ведутся лишь на средства местных инвесторов. Из-за этого старт строительства затянулся. Первоначально планировалось, что троллей заработает в мае 2021 года.

Напомним, троллей-спуск будет с крыши высотного ресторана правого берега на прогулочную зону Чернавской дамбы за счет гравитации по стальному канату, закрепленному между двумя точками с перепадом высот в 30 метров. Маршрут составляет 410 метров.