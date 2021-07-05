Ил-96-300 воронежского производства отправился на летно-испытательную станцию

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5 июля на ВАСО состоялась передача очередного самолета Ил-96-300 из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию. Примечательно, что лайнер изготовлен полностью из отечественных комплектующих, включая современные системы и оборудование. В планах авиазавода завершить до конца года постройку опытного образца самолета ИЛ-96-400М.

Об этом шла речь на рабочем совещании на предприятии с участием заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова и заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексея Гордеева, а также губернатором Александром Гусевым. На нем участники также обсудили вопросы выполнения уже заключенных контрактов и производственные возможности завода для исполнения новых в условиях выхода сразу нескольких программ на серийное производство.

Планируется, что с 2023 года ВАСО приступит к серийному производству легких транспортных самолетов Ил-112.

- Общая потребность в них в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка «антоновских» машин, — отметил вице-премьер.