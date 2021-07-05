В Воронеже нашли пропавшие декоративные ограждения старинного особняка

Фото: Управление по охране ОКН Воронежской области

В Воронеже удалось найти пропавшие декоративные ограждения балконов и лестничных маршей объекта культурного наследия «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39). Об этом 5 июля сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Фото: Управление по охране ОКН Воронежской области

По предварительным данным попытку кражи ограждений остановил бывший жилец этого дома. Информация о месте нахождения декоративных элементов направлена в адрес полиции и нынешнего собственника здания.

Фото: Управление по охране ОКН Воронежской области

Ранее началась внеплановая проверка собственника дома - историческое здание сегодня, мягко говоря, находится в неприглядном состоянии. Постройка с вековой историей частично осталась без остекления окон, утрачены чугунные ограждения балконов, отсутствуют электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.....